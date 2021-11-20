Bodrum’da aynı anda üç noktada çıkan yangınlar korkuttu

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi’nde aynı anda üç noktada çıkan yangın korku yaşanmasına neden oldu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi Küdür Mevkii'nde bugün akşam saatlerinde makilik alanda yol kenarından başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü.

VATANDAŞLAR DA MÜDAHALE ETTİ

Önce vatandaşların kazma, kürek ve bahçe hortumları ile ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının sitelere yönelmesi üzerine korku dolu anlar yaşandı. Bazı site sakinlerinin evlerinden çıkarak bahçelerinde tedbir aldığı görüldü. Yalıkavak Mahallesi Muhtarı Ali Çınar ve polisler de yangın bölgesinde önlem aldı.

“YANGIN FARKLI NOKTALARDAN ÇIKTI”

Yangının art arda birbirine yakın noktalardan çıktığını belirten evli ve iki çocuk annesi Nergiz Keskin, “Önce bir noktadan yangın çıktı, vatandaşlar ve polis müdahale etti, ardından başka noktalardan da çıktığını gördük ve alevler büyüdü. Otlar kuru ve rüzgar çok olduğundan hemen büyüdü. İtfaiye ve orman ekipleri zamanında yetişmeseydi, bu yangın tutulamazdı” diye konuştu.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın bir saatte kontrol altına alınabildi. Bölgede itfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor. Polis yangın ile ilgili soruşturma başlatırken yaklaşık iki hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

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