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Boğazda makine arızası yapan gemi güvenli bölgeye çekildi

Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yapan 'HC Jana Rosa' isimli dökme yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler tarafından çekilerek Şevketiye açıklarına demirletildi.

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Boğazda makine arızası yapan gemi güvenli bölgeye çekildi

İtalya’nın Trieste Limanı’ndan Tekirdağ’a seyreden 160 metre uzunluk ve 14 bin 909 groston ağırlığındaki Antigua Barbuda bayraklı ‘HC Jana Rosa’ isimli dökme yük gemisi Nara Burnu önlerinde makine arızası yaptı.

Geminin kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’ne (VTS) bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyet Müdürlüğü’ne ait ‘Kurtarma-15’ ve ‘Kurtarma-16’ römorkörleri sevk edildi. Yedeklenen gemi, Şevketiye bölgesine götürülerek demirletildi. DHA

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