Börekçiye dışarıdan kahvaltılık getirdi, ortalık karıştı

İstanbul Çağlayan’da bir börekçiye kahvaltılık alıp gelen şahsı, iş yeri sahibi “dışarıdan yiyecek getiremezsin” diyerek göndermek istedi. İddialara göre; iş yeri sahibi uyarıları dikkate almayan şahsı yumruk atarak gönderdi. Bir süre sonra arkadaşlarıyla börekçiye tekrar gelen şahıs olay çıkartınca ortalık karıştı. Kavgada sandalye, bıçak, kürek, yumruk ve tekmeler havada uçuştu.

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Kağıthane Çağlayan'da bulunan bir börekçide yaşandı. C.Y. dışarıdan aldığı kahvaltılık malzemeleri aldıktan sonra E.Y.'nin işlettiği börekçiye gelerek burada kahvaltı yapmak istedi. C.Y.'yi fark eden iş yeri sahibi E.Y. “dışarıdan yiyecek getiremezsin” uyarısında bulunarak, iş yerinden göndermeye çalıştı.

Ancak çıkan tartışmada börekçi E.Y. tartıştığı C.Y.'nin gözüne yumruk attı. Müşterilerin araya girmesi sonucu C.Y. iş yerinden ayrılarak yakınlarına olayı anlattı. C.Y. bir süre sonra A.R. ve Ö.A. isimli yakınları ile işyerine giderek montlarında gizledikleri sopalarla börekçi E.Y.'ye saldırdı. Kavga sırasında A.R. ve Ö.A. börekçi E.Y.'yi sopayla başından yaraladı.

MÜŞTERİLER DE DAHİL OLUNCA MEYDAN KAVGASI ÇIKTI

Taraflar arasındaki kavgaya mahalleli ve müşterilerde dahil olunca bir anda meydan savaşı çıktı. Çevre esnafında karıştığı ve sandalye, bıçak, kürek, yumruk, tekme ve sopalar havada uçuştuğu kavgada ortalığın savaş alanına döndü. Neye uğradığını şaşıran C.Y. ve yakınları kalabalığın elinden kurtulmaya çalışırken başarılı olamayınca yanlarında getirdikleri tabanca ile havaya ateş açtı. Korkuyla vatandaşlar sağa sola kaçışırken, saldırganlar ise kaçarak kayıplara karıştı.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri gelerek önlem alıp, saldırgan şahısların kimliklerini belirlemek için geniş çaplı çalışma yaptı. Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceleyen Kağıthane polisi, C.Y ile yanında gelen A.R. ve Ö.A.'yı tespit ettikten sonra kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü. (İHA)