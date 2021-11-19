Boşanma aşamasındaki eşi kapıyı açmadı, tüfekle ateş edip kaçtı

Malatya'da, Hamza U., boşanma aşamasındaki eşi Çınar U.'nun kapıyı açmaması üzerine, evin kapısına tüfekle ateş açarak, kaçtı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 3’üncü katında 2 çocuğuyla yaşayan Çınar U.’nun boşanma aşamasındaki ve bir süre önce evden ayrılan eşi Hamza U. geldi. Hamza U., çaldığı kapının açılmamasına öfkelenerek yanında getirdiği tüfekle ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hamza U., olaydan sonra kaçarken, Çınar U. ve 2 çocuğu polis ekiplerince evden çıkarılarak karakola götürüldü.

Polis kaçan şüpheli kocanın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

İlginizi Çekebilir Berber salonunda silahlı dehşet