Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan koca tutuklandı

İzmit'te boşanma aşamasındaki eşi Aynur Ç.'yi (50) çalıştığı kafenin mutfağında bıçakla ağır yaralayan Suat Ç., tutuklandı. Suat Ç.'nin ifadesinde, kafe çalışanları müdahale etmese eşini öldürebileceğini söylediği belirtildi.

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Olay dün İzmit Seka Park’taki bir kafede meydana geldi. Kafenin mutfağında çalışan Aynur Ç. ile yanına gelen boşanma aşamasındaki eşi Suat Ç. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Suat Ç., eşini göğsünden 3 bıçak darbesiyle yaraladı. Aynur Ç.’nin çığlıklarını duyup gelen kafe çalışanları, Suat Ç.’yi etkisiz hale getirdi. Ağır yaralanan Aynur Ç., ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Suat Ç. ise gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen Suat Ç.’nin ifadesinde, eşi Aynur Ç. ile sık sık kavga ettiklerini, kendisinden şikayetçi olması nedeniyle hakkında işlem yapıldığını ve uzaklaştırma kararı çıkarıldığını söyledi.

Suat Ç., eşinin yanına barışmak ve eve geri dönmesini sağlamak amacıyla gittiğini, ancak olumsuz yanıt alınca bıçakla saldırdığını belirtti. Kafe çalışanları araya girmese eşini öldürebileceğini ifade eden Suat Ç.’nin, kendisini darbeden personelden şikayetçi olmadığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Suat Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA