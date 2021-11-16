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Bozcaada’da 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirildi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, sahte alkol üretimi ve satışı yapılan 4 noktaya düzenlenen jandarma operasyonunda 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Yayınlanma: 17:05 - 16 Kasım 2021 Güncellenme:
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Bozcaada’da 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirildi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Bozcaada İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bozcaada ilçesinde sahte alkol üretimi ve satışı yapılan 4 noktaya operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. DHA

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