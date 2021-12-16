Büfeyi basıp silahlı çatışmaya girdiler

Karabük'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada birisi ağır 3 kişi yaralandı.

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100. Yıl Mahallesi’nde bulunan bir büfede geçtiğimiz hafta yaşanan bıçaklama olayı ile ilgili büfeye gelen Yunus Ç. ve beraberindeki grup, burada bulunan büfe sahibi ve arkadaşları ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Yunus Ç., üzerinde taşıdığı kısa namlulu pompalı tüfekle ateş açtı. Bu sırada saçmaların isabet ettiği Cem E. göğsünden Ercan E. ise kolundan ve omzundan yaralandı.

Bu sırada büfedeki şahsıların da karşılık vermesi üzerine Yunus Ç. ise ayaklarından silahla vurularak yaralandıktan sonra kaçtı.

DURUMU AĞIR

Bu sırada bölgede devriye gezen bekçilerin olayı fark etmesi üzerine olay ambulans ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan durumu ağır olan Cem E., özel bir hastaneye, Ercan E. ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Bu sırada ayağından yaralanarak aracıyla kaçan Yunus Ç. ise, kendi imkanları ile gittiği hastanede tedavi altına alındı.

Caddeyi kapatan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Yaşanan silahlı çatışma olayı sonrası 5 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin ise aranmasına devam ettiği öğrenildi. (İHA)

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