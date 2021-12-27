BUGEP: Ödül mahiyetindeki bu cezayı kınıyoruz ve kabul etmiyoruz

19 yaşındaki bisiklet sporcusu Umut Gündüz'e çarpan alkollü sürücüye 'iyi hal indirimi' uygulanarak verilen cezaya tepki gösteren Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Platformu (BUGEP), "Ödül mahiyetindeki bu cezayı kınıyoruz ve kabul etmiyoruz" açıklamasında bulundu.

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Bugün Ankara’da görülen duruşmada 19 yaşındaki bisiklet sporcusu Umut Gündüz’e çarpan alkollü sürücüye “iyi hal indirimi” uygulanarak 4 yıl 5 ay ceza verildi.

Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Platformu (BUGEP) verilen cezaya ilişkin açıklama yaptı. Platformun açıklamasında, “5 yılın altında kalan bu ceza ile yüksek alkollü ve aşırı hızlı araç kullanan ve çarpıp kaçan sanık, daha önce cezaevinde bulunduğu süre göz önünde bulundurularak hapis yatmayacak! Ödül mahiyetindeki bu cezayı kınıyoruz ve kabul etmiyoruz” denildi.

ÖLÜMLER ARTIYOR

Ülkede araç çarpmalarının neden olduğu ölümlerin arttığına dikkat çeken BUGEP, “Yakınını kaybeden aileler, ölüm acısı yanında bir de adaletsizliğin hançerini kalplerinde hissediyor. Alınan kararlar sonucunda adalet hepimizden uzaklaşıyor. Evladını, akrabasını, yakınlarını trafik teröründe kaybeden tüm ailelere başsağlığı ve sabır diliyoruz. Özellikle bisikletli ölümlerin son bulması için haklı mücadelemize devam edeceğiz ve sonuç alana kadar yıllar sürse bile bu yolda yürüyeceğiz” açıklamasında bulundu.

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