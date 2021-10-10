Bunalıma giren şoför kullandığı tırı yaktı

Esenyurt'ta gece saatlerinde park halinde bulunan iki tırı yakanın şoför olduğu ortaya çıktı.

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Esenyurt Sultaniye Mahallesi Sıdıka Cebecioğlu Caddesi üzerinde gece saat 00.00 sıralarında park halindeki 34 TF 8127 plakalı tırın kabin kısmında yangın çıkmıştı. Alevler kısa süre içinde park halinde olan 13 KD 836 plakalı tıra sirayet ederken, iki tır da alev topuna dönüp, kullanılmaz hale gelmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonunda yangının, araçlardan birinin şoförü S.P. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın kendi aracı içerisinde bunalıma girerek bez parçalarını tutuşturmak suretiyle her iki aracı ateşe verdiği belirlendi. (İHA)