Demir çubuklu, sopalı yol verme kavgası

Bursa’da yaşanan yol verme kavgasında demir çubuk ve sopalar havada uçuştu. Kavgaya karışan şahıslardan bazıları baygınlık geçirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde, yol verme sebebiyle çıkan tartışma büyüyünce kavgaya dönüştü. Kavgadan hırsını alamayan taraflar birbirlerine demir çubuklar ve sopalarla saldırdı.

Kavga anları trafikteki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Yaşanan kavgada vücuduna darbe alan bir şahıs baygınlık geçirip yanında bulunan motosiklete tutunmak isterken yere düştü.

Hemen kendine gelen şahıs ayağa kalkıp kavga etmeye devam etmesi ise dikkat çekti. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sakinleşen iki grup araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. (İHA)

