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Bursa’da korkutan yangın

Bursa'nın Keles ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, büyük paniğe sebep oldu. Vatandaşların yoğun çabasıyla yangın büyümeden söndürüldü.

Yayınlanma: 19:35 - 26 Eylül 2021 Güncellenme:
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Bursa’da korkutan yangın

Yangın, Bursa’nın Keles ilçesi Gököz ilçesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı otların tutuşmasıyla alevler yükselmeye başladı.

KÖYLÜLER DERİN NEFES ALDI

Dumanı gören köylüler, ellerine aldıkları kovalarla alevleri kısa sürede yangını büyümeden söndürdü. 1 dönümlük arazi küle dönerken, köylüler derin bir nefes aldı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yangınla ilgili tahkikatı devam ediyor. İHA

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