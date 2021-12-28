Bursa’da yılbaşı öncesi jandarmadan 100 tim ile operasyon

Bursa'da, jandarma ekiplerince yılbaşı öncesi 100 tim ve 344 kişilik personel ile düzenlenen operasyonda, aranan 4 kişi yakalanırken, 1'i gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı tarafından kamu güvenliğinin sağlanması, şuç işlenmesinin önlenmesi, alkol kaçakçılığına engel olunması, genel sağlık ve ahlakın korunması amacıyla kaçak ve sahte içki ile mücadele kapsamında dün operasyon düzenlendi.

100 tim ve 344 kişilik personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda; 27 mekan, 111 büfe, 313 bakkal, 98 kahvehane olmak üzere toplam 549 iş yerinde denetim gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, 2 bin 840 kişinin UYAP sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi de yakalandı. Hakkında adli ve idari işlem yapılan 4 kişiden 1’i, gözaltına alındı. DHA