Bursalı genç kadın Endonezya’ya gelin gitti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Edanur Yıldız, bir program kapsamında gittiği Endonezya’da hayatının aşkını buldu. Katıldığı programda Muhammad Mutawalli Asshidiqiy isimli Endonezyalı gençle arkadaş olan Yıldız, 2 yıl sonra Muhammad Mutawalli Asshidiqiy ile İnegöl’de dünya evine girdi.

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İnegöl’de yaşayan Edanur Yıldız (23), Türkiye’de öğrenim gören Endonezyalı gençlerin düzenlediği “Mentari Dari Turki” programı kapsamında 2019’da Endonezya'ya gitti. Edanur Yıldız burada Muhammad Mutawalli Asshidiqiy ile tanıştı. Sosyal medya üzerinden bir süre görüşen Edanur Yıldız ile Muhammad Mutawalli Asshidiqiy, ailelerinin onay vermesi üzerine evlilik kararı aldı.

2021 yılının Şubat ayında kız isteme töreni için Endonezya'dan İnegöl'e gelen Muhammad Mutawalli Asshidiqiy, uçak bilet fiyatlarının pahalı olması nedeniyle ailesini İnegöl'e getiremedi. İnegöl'e gelemeyen Endonezyalı aile ise video konferans yöntemi ile kız isteme törenine katılarak, söz kesilmesine görüntülü olarak katıldı.

Nişanın ardından yaklaşık 10 ay sonra genç çift İnegöl'de nikah masasına oturdu. Genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Alper Taban kıydı. Nişan törenine katılamayan damadın ailesi nikah törenine de katılamadı. Nikaha katılamayan damadın babası Muhammad Asshidiqiy ve annesi Erma Dahlan nikah törenini video konferans yoluyla izledi. Nikah sırasında damadın ailesinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. (İHA)