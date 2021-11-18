Çadlı öğrenci hastalığına yenildi, Karabük’te toprağa verildi

Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü 3. sınıf öğrencisi İbrahim Aboud Boırdjo geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çadlı öğrenci kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanarak Karabük'te toprağa verildi.

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Çad'dan Türkiye'ye eğitim için gelen İktisat Fakültesi öğrencisi İbrahim Aboud Boırdjo geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

CENAZEYE ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ KATILDI

Çadlı öğrenci için Karabük Üniversitesi Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve Prof. Dr. Mücahit Coşkun, akademik, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından İbrahim Aboud Boırdjo Karabük'te defnedildi.

Prof. Dr. Refik Polat vefat haberini derin üzüntüyle karşıladığını belirterek “Üniversitemize eğitim almak için Çad'dan gelen İktisat Bölümü öğrencimiz İbrahim bu sabah aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet ailesi ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Karabük Üniversitesi ailesi olarak çok üzgünüz” dedi. (İHA)

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