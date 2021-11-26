Çakmakla ısıttığı kaşıkla yeğeninin yüzünü yakmış

Manisa'da 9 yaşındaki ilkokul öğrencisinin amcası tarafından çakmakla ısıtılan yemek kaşığıyla yüzü, eli ve ayaklarını yakıldığı ortaya çıktı. Çocuğun yüzündeki ve elindeki yaraları fark eden öğretmen ve okul idarecilerinin jandarmaya haber vermesi üzerine amca gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesindeki Atatürk Ayser-Kani Çelikel İlkokulunda okuyan 9 yaşındaki E.K. isimli erkek öğrencinin okula geldiğinde bir önceki gün yüzünde ve ellerinde olmayan yanık izlerini fark eden öğretmeni durumu okul idaresine bildirdi.

Küçük çocuk kendisine bunu yapanın amcası olduğunu söylemesi üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi.

25 yaşındaki amca Ö.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Küçük çocuğun 24 Kasım’da öğle vakti okuldan çıktıktan sonra akşam 18.00 sıralarında eve gittiği ve amcanın, eve geç gelmesi nedeniyle çakmakla ısıttığı yemek kaşığıyla iki yanağını, iki elini ve iki ayağının üstüne bastırarak çocuğu yaraladığı ortaya çıktı.

Okul yönetimi durumu jandarmaya bildirdi, ekipler amca Ö.K.’yi gözaltına alındı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLMADI

İfadesi alınan Ö.K. daha sonra serbest bırakıldı. E.K.’nin ailesinin Ö.K.’den şikayetçi olmadığı belirtildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen E.K.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İHA

İlginizi Çekebilir Polisin 'dur' ihtarına uymayıp yakalanan lise öğrencilerinden 'ters kelepçe' ve 'dayak' iddiası

İlginizi Çekebilir Dayakçı kocasını öldüren Damla, yeniden yargılanıyor