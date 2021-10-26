Çalıştıkları otelden 40 şişe alkol çaldılar, valizleri ele verdi

Antalya’nın Kemer ilçesinde ellerinde valizler ile şüphe çekerek durdurulan iki kişinin valizlerinden 40 şişe alkol çıktı. Şahıslar ifadelerinde alkolleri çalıştıkları otelden aldıklarını itiraf etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Edinilen bilgiye göre; Kemer ilçesi Çamyuva Mahallesi’nde ellerinde valiz bulunan M.Y. (29) ve Ö.F.Y. (26) şüphe üzerine durduruldu.

Şahısların valizlerinde yapılan kontrolde 40 şişe alkol bulundu. Yapılan araştırma sonucunda şahısların çalıştıkları otelden şişeleri çaldığı tespit edildi.

Şahısların da suçlarını itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak Kemer Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, alınan talimatlar doğrultusunda inceleme yapıldığı belirtildi. (İHA)