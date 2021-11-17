Camiye giderken hayatını kaybetti

Aksaray'da camiye gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Buğdaycı (71), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, saat 19.00 sıralarında Selçuklu Mahallesi Pasacık Caddesinde meydana geldi. Yatsı namazını kılmak için evden çıkan Mehmet Buğdaycı’ya, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Nazmi Aslan (33) yönetimindeki 68 DS 584 plakalı otomobil çarptı.

Kazanın ardından yaklaşık 90 metre sürüklenen Buğdaycı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada sürücü Nazmi Aslan yara almadan kurtulurken, yanındaki Mustafa Samet Bozkuş (18) yaralandı.

Yaralı Bozkuş, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Aslan da gözaltına alındı. Kaza yerinde ise Mehmet Buğdaycıın şapkası ile bastonu kaldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. DHA

İlginizi Çekebilir Feci kaza! Baba ile oğlu öldü, 3 kişi yaralandı