Çanakkale açıklarında 251 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında düzenlenen iki ayrı operasyonda 251 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, Çanakkale Boğazı’nda yasa dışı göçmen kaçakçılığına karşı mücadeleyi sürdürüyor.

Ekipler, Bozcaada açıklarında düzenledikleri ilk operasyonda hareket halindeki yelkenli tekneyi durdurdu. Teknede yapılan aramada 132 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

İkinci operasyonda bu kez balıkçı teknesi durduruldu. Burada da 119 kaçak göçmen ile 1 organizatör gözaltına alındı. Kaçak göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. DHA