Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan akaryakıt davasından beraat etti

Çanakkale'de, Sınırlı Sorumlu (S.S.) 18 NO'lu Şehir İçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile ilgili 8 yıldır süren akaryakıt davası sonuçlandı. Yargılananlar arasında Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın da bulunduğu 31 kişi beraat etti, 3 kişi ise hapis cezası aldı.

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Çanakkale’de, S.S. 18 NO’lu Şehir İçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile ilgili 2008 yılında yapılan operasyonla başlayan soruşturma sonunda savcılık tarafından 34 sanık hakkında çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve irtikap iddiasıyla dava açıldı.

13 Şubat 2013’de görülmeye başlanan ve komuoyunda ‘akaryakıt davası’ olarak anılan dava bugün Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan karar duruşmasıyla tamamlandı.

Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan’ın da aralarında bulunduğu tutuksuz olarak yargılanan 34 sanık hakkında mahkeme kararını verdi. Belediye denetimli halk otobüslerinin bağlı olduğu Çanakkale S.S. 18 NO’lu Şehir İçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile ilgili davanın karar duruşması, Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, sanık ve müştekiler ile avukatları katıldı.

Mahkemeye heyeti, yaklaşık 3 saat süren karar duruşmasında Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve yargılanan 31 kişi hakkında beraat kararı verdi. Kooperatif Başkanı Hasan Ateş 9 yıl 10 ay, kooperatif yöneticileri ve o dönem kooperatif başkanı olan Bali Günay’a 16 yıl 3 ay, yönetici Fettan Acar ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

OLAY

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün, 2008 yılının Ekim ayında Çanakkale S.S. 18 NO’lu Şehir İçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nden bir grup üyenin imzasız mektup göndermesi üzerine düzenlediği operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı ancak sanıklar serbest bırakılmıştı.

Savcılığın açtığı dava Çanakkkale’de özel yetkili mahkeme bulunmaması nedeniyle bir süre İstanbul Beşiktaş Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanmıştı. Dava mahkemenin görevsizlik kararı vermesi üzerine 13 Şubat 2013’de Çanakkale’de görülmeye devam edilmişti.

Davada aralarında Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın da bulunduğu 34 kişi yargılanmıştı. Savcılıkça 182 sayfa ve 45 klasörden oluşan iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, kooperatifin denetiminden sorumlu olan Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan’a ise ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve irtikap’ iddiasıyla suçlamalar yöneltiliyordu. DHA

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