Haberler - Günün İçinden

Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası!

Çanakkale Boğazı'nda Palau Cumhuriyeti bayraklı konteyner gemisi 'Jaohar Livia', makine arızası yaptı. Arızanın giderilmesinin ardından gemi, boğaz geçişini tamamladı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası!

Yunanistan’ın Volos Limanı’ndan Rusya’nın Novorossiysk Limanı’na giden 117 metre uzunluğundaki 5 bin 522 grostonluk Palau Cumhuriyeti bayraklı ‘Jaohar Livia’ konteyner gemisi, Lapseki önlerine geldiğinde makine arızası yaptı.

Gemi kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-4’ römorkörü geminin bulunduğu bölgeye sevk edildi.

Gemi, makine arızalarının gidermesinin ardından römorkör eşliğinde boğaz geçişini tamamladı. DHA

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Yürekler ağza geldi İlginizi Çekebilir İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Yürekler ağza geldi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster