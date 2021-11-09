Çanakkale merkezli 3 ilde FETÖ’ye operasyon: 7 gözaltı

Çanakkale merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

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Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 8 şüpheli için Çanakkale merkezli olarak, İstanbul ve Diyarbakır’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün askeri mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları ileri sürülen 2’si muvazzaf, 5’i eski askeri personel olmak üzere toplam 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. DHA

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