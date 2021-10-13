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Çanakkale’de 4 ton sahte etil alkol ele geçirildi

Çanakkale'de, polis ekiplerince depoya düzenlenen baskında 4 ton sahte etil alkol ele geçirildi.

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Çanakkale’de 4 ton sahte etil alkol ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi’ndeki depoya operasyon düzenledi. Baskında 4 ton sahte etil alkol ile içki yapımında kullanılan çeşitli sıvı katkı maddeleri ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alınırken, haklarında ‘5607 sayılı kanuna muhalefet’ suçundan işlem yapılacak. DHA

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