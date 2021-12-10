Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de Bozcaada ve Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege’deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, “Bugün, Geyikli-Bozcaada hattı ile Kabatepe- Gökçeada'da hatlarımız olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Çanakkale Boğaz hattındaki feribot seferleri ise kesintisiz olarak devam ediyor. (İHA)

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