Köpeği aracın arkasına bağlayıp kilometrelerce koşturdu!

Mersin'in Tarsus ilçesinde köpeğin hafif ticari aracın arkasına bağlanarak ana caddede koşturulması tepkiye neden oldu.

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İlçeye bağlı Kavaklı Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü, aracın arkasına bağlı köpeği kilometrelerce koşturdu. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Köpeğe bu şekilde eziyet edilmesine tepki gösteren sürücüler, polise şikayette bulundu. Polis, hafif ticari aracın sürücüsünü arıyor. DHA

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