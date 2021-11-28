Çankaya’da Kemal Baytaş Kütüphanesi törenle açıldı

Türk Tanıtım Vakfı Başkanı Kemal Baytaş, Ankara’ya yeni bir eser kazandırdı... Baytaş’ın, Çankaya Belediyesi ile ortaklaşa yaptırdığı “Çankaya Belediyesi Kemal Baytaş Kültür ve Sanat Vakfı Kütüphanesi” açıldı.

Yavuz ALATAN

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Türkiye'nin dış tanıtımıyla ilgili birçok proje ve etkinliğe imza atan Türk Tanıtım Vakfı Başkanı Kemal Baytaş, Ankara'ya yeni bir eser kazandırdı…

Baytaş'ın, Çankaya Belediyesi ile ortaklaşa yaptırdığı “Çankaya Belediyesi Kemal Baytaş Kültür ve Sanat Vakfı Kütüphanesi” dün açıldı. Çok sayıda kitabın yer aldığı kütüphane önümüzdeki dönemde zengin bir içerikle vatandaşlara hizmet verecek. Açılış töreninde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bizim için durmak yok. Çankaya'nın dört bir yanında yaptığımız, ortaya koyduğumuz bu gibi eserler bulundukları bölgenin değerine değer katıyor” dedi.