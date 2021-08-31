‘Çanta dolusu para vereceğiz’ diye 31 bin lira dolandırıldı

Samsun'da bir kişi sosyal medya hesabı üzerinden tanıştığı dolandırıcının "Çanta dolusu para vereceğiz" vaadine kanıp verilen hesaba 30 bin 920 lira para göndererek dolandırıldı.

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Olay, Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ö.(47), bir sosyal medya platformu üzerinden tanıştığı ve kendisine ‘çanta dolusu para vereceğini’ söyleyen kimliği belirsiz dolandırıcının vaadine kandı. N.Ö, dolandırıcının verdiği hesaba 30 bin 920 lira para havale yaptı.

Daha sonra parayı alan şahsa ulaşamayan N.Ö. dolandırıldığını ileri sürerek polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)