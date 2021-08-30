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Çarşafla 5’inci kattan inmek isterken düştü

Aksaray'da zihinsel engelli olduğu öne sürülen Feyza B. (20), 5'inci kattaki evlerinin penceresinden inmek isterken, sarkıttığı çarşafların kopması sonucu kömürlüğün üzerine düşüp yaralandı.

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Çarşafla 5’inci kattan inmek isterken düştü

Olay, saat 15.30 sıralarında Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. Feyza B., evde ailesinin bulunmadığı sırada, birbirine bağladığı çarşafları pencereden sarkıtıp aşağı inmeye çalıştı.

Çarşafların kopması sonucu kömürlüğün üzerine düşen Feyza B. yaralandı.

Feyza B., ihbar üzerine adrese çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

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