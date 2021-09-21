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Çayevi önünde masa ve sandalyelerle birbirlerine girdiler: 12 gözaltı

Iğdır'da aralarında husumet bulunan iki grup, çayevi önünde birbirlerine sandalye ve masalarla saldırdı. Kavgada yaralanan 5 kişi ile birlikte toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

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Çayevi önünde masa ve sandalyelerle birbirlerine girdiler: 12 gözaltı

Olay, saat 14.30 sıralarında Iğdır merkez Söğütlü Kahvelerde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen gruplar, Sögütlü Kahveler bölgesinde karşılaştı.

Karşılıklı hakaretlerde bulunan taraflar daha sonra çayevindeki masa ve sandalyelerle birbirlerine saldırdı. Kavgada 5 kişi yaralandı.

Yaralanan 5 kişi hastanede yapılan tedavilerinin ardından gözaltına alınırken, kavgaya karıştıkları belirlenen 7 şüpheli de polis tarafından yakalandı. DHA

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