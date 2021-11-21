Çekiciye arkadan çarptı, metrelerce takla attı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kırıkkale'de seyir halindeki çekiciye arkadan çarpan hafif ticari araç, metrelerce takla atarak refüje savruldu. Kazada 32 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolunun 52’nci kilometresinde meydana geldi. Erdi Çakıcı idaresindeki hafif ticari araç, seyir halindeki Mustafa Gökçek’in kullandığı çekicinin römorkuna çarptı. Metrelerce taka atarak refüje savrulan hafif ticari araçta maddi hasar oluşurken, sürücü Erdi Çakıcı (32) ile arkadaşı K.A. (30) ağır yaralandı.

Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, sağlık ve polis ekiplerince çıkartıldı. Sedye ile ambulansa taşınan yaralılara ilk müdahale ambulansta yapıldı. Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılan Erdi Çakıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada ağır yaralanan K.A. ise Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Maddi hasarlı hafif ticari araç, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.