‘Çekirge’ operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Devleti milyonlarca TL zarara uğratan, 20 örgütlü yapıya yönelik 28 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Zonguldak'ta gözaltına alınan 66 şüpheliden 58'i serbest bırakıldı, 8'i tutuklandı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kolay yoldan haksız kazanç elde edenlere yönelik sahte engelli raporu, reçete, PCR testi düzenleyerek, devleti milyonlarca TL zarara uğratan 20 örgütlü yapıya yönelik 28 ilde ‘Çekirge’ operasyonu düzenledi.

Soruşturmada, Zonguldak’ta yaşayan 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 66’sı gözaltına alındı. Aralarında hastane ve eczane çalışanlarının da bulunduğu şüphelilerin 50’si önceki gün ve dün adliyeye sevk edilip ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Dün ise kalan 16 kişi adliyeye sevk edildi. Aralarında örgüt lideri olduğu iddia edilen B.Y. ve E.Ş., Ö.T., C. Ç., F.A., S.K., S.Y. ve H.Ç., tutuklandı. Şüphelilerden 8’i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Örgüt elebaşlarından olduğu iddia edilen B.Y., adliye tuvaletinde seramikle bileklerini kesti. Ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan B.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA