Cenaze törenine katılan corona virüslü kadın otobüste yakalandı

Ankara'da cenaze törenine katıldıktan sonra memleketine geri dönmek için otobüse binen virüslü kadına ve otobüs firmasına 3 bin 469'ar lira idari para cezası uygulandı.

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Ankara’dan Kırşehir’e giden yolcu otobüsü, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde trafik kontrol noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerince, asayiş ve korona virüs tedbirleri kapsamında yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı.

Otobüste seyahat eden 40 yaşındaki Figen Erdoğan’ın PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden kadına ve otobüs firmasına 3 bin 469’ar lira idari para cezası uygulandı.

Kardeşinin cenaze töreninden geldiğini ifade eden Figen Erdoğan, “Kardeşim inşaattan düştü. Öleli 6 gün oldu. Bende özel arabayla Ankara’ya gittim. Karantina süremin bitmesine 2 gün kaldı” dedi. Buradaki işlemlerin ardından corona virüs hastası kadın, otelde karantinaya alındı. İHA

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