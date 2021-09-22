Cezaevi önünde saldırı davasında tutuklu sayısı 4’e yükseldi

Bursa'da, geçen yıl haziran ayında 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavga sonrası tutuklanan oğlu Ali Can Ç.'yi ziyarete gittiği cezaevi önünde tabancayla vurularak öldürülen taksici Sadık Ç. (57) ile ilgili davada Turgut U. da tutuklandı. Turgut U. ile birlikte davada tutuklu sanık sayısı 4'e çıktı.

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Geçen yıl 7 Haziran’da, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde taksi durağı ile oto kiralama firması çalışanları arasında araç park etme meselesi nedeniyle kavga çıktı.

1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından Ali Can Ç. tutuklandı. Oğlu Ali Can’ı ziyaret etmek için 27 Kasım’da Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na giden taksi şoförü Sadık Ç., cezaevi önünde beklerken silahla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Semih K., Tolga Ö. ve Serkan B. bulundukları cezaevlerinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Özgür B. ve Turgut U. ve öldürülen Sadık Ç.’nin yakınları ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunmasını yapan tutuksuz sanık Turgut U., olayla ilgili kimseyi azmettirmediğini söyleyerek, “Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, zaten yapmadım” dedi.

Tutuksuz sanık Özgür B. de amcası sanık Serkan B.’nin borçları bulunduğunu bu nedenle sürekli telefonla kendisinin arandığını ifade ederek, atması için verdiği telefon ve hattını kendisinden aldığını, öncesinde yaşanan olaylarla ilgili bir bilgisi olmadığını anlattı.

Öldürülen Sadık Ç.’nin cezaevindeki oğlu Ali Can Ç. SEGBİS ile bağlandığı duruşmada söz alarak “İşlenen cinayeti akşam televizyonda haberlerde öğrendim. Sonuna kadar şikayetçiyim” dedi.

Cumhuriyet savcısı verdiği mütaalasında, tutuksuz sanık Özgür B.’nin ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, sanıklar Semih K. ile Turgut U.’nun ‘tasarlayarak ve kan gütme saikiyle adam öldürme’ suçundan, Tolga Ö. ile Serkan B.’nin de ‘tasarlayarak ve kan gütme saikiyle adam öldürme ve yardım etme’ suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Savcı, haklarında yakalama kararı bulunan sanıklardan Turgut U.’nun tutuklanmasını, Özgür B.’nin ise savunması alındığından serbest bırakılmasına karar verilmesini talep etti.

DURUŞMADA TUTUKLANDI

Daha önce duruşmada verdiği ifadeyi değiştiren tanık Hüseyin İ. ile diğer bazı tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Semih K., Serkan B. ve Tolga Ö.’nün tutukluluk hallerinin devamına, sanık Özgür B.’nin yakalama kararının kaldırılmasına, Turgut U.’nun ise tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi. DHA