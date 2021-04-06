CHP, AKP’nin ‘lebaleb’ kongresi için valiliğe dilekçe verdi

AKP’nin 24 Mart tarihinde gerçekleşen 7. Olağan Büyük Kongresi pandemiye rağmen büyük bir katılımla gerçekleşmiş ve görüntüler büyük tepki toplamıştı.

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer AKP'nin ‘lebaleb’ kongresine katılan ve corona virüsü tedbirlerini hiçe sayan AKP'lilere yaptırım uygulanması için Kayseri Valiliği'ne dilekçe verdiklerini açıkladı.

“KAYSERİ VALİLİĞİ’NE DİLEKÇEMİZİ VERDİK”

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Ümit Özer, şu ifadelere yer verdi:

* Kayserimizde Covid- 19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında birçok vatandaşımıza maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı için idari yaptırım uygulanmıştır.

* Tedbirlere uyulması noktasında hem fikir olunmasına rağmen lebaleb kongrelerle Türkiye'nin birçok ilini kırmızıya boyayan AKP iktidarı en son 24.03.2021 tarihinde Ankara’da kongre düzenlemiş, artan vakaları ciddiye almadan otobüslerle bu illere üyelerini taşımıştır.

* Anayasamızda yer alan “EŞİTLİK” ve “ADALET” ilkelerine inan Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Örgütü olarak bizlerde Kayseri Valiliği'ne bu konuyla ilgili dilekçemizi verdik.

“AKP’LİLERE DE YAPTIRIM UYGULANMALIDIR”

AKP'lilere yaptırım uygulanmaması durumunda vatandaşlara kesilen cezanın iptal edilmesi gerektiğini ifade eden Özer, şunları belirtti:

* Maske takmadığı veya sosyal mesafe kuralına uymadığı için vatandaşlarımıza ceza kesilebiliyorsa 24.03.2021 tarihinde Ankara’da yapılan AKP kongresine katılan AKP'li yöneticilere ve Kayseri Belediye Başkanlarına sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı için, kongreye katılıp maske takmayanlara da maske takılması gerektiği için ceza uygulanması gerekmektedir.

* Eğer gerçekten insan sağlığı ve tedbirler önemseniyorsa yetkililer kendilerine iğne batırıp milletimize çuvaldız batırmamalıdır.

* Ya bu zamana kadar vatandaşlarımıza kesilen cezalar affedilmeli ya da lebaleb kongreye gidip salgını illere yayan AKP'lilere de yaptırım uygulanmalıdır.

* Konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna ve vatandaşlarımıza belirtir milletimizin 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü kutlar tüm insanlığın bir an önce Covid 19 salgınından kurtulmasını temenni ederim.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında Kayseri’de maskesini ‘nizami takmadığı’ gerekçesiyle 900 TL ceza kesilen ve esnaf babasının da bu cezayı ödeyememesi yüzünden icralık olan vatandaşı gündeme taşıdı.