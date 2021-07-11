CHP Gençlik Kolları yöneticisi trafik kazasında yaşamını yitirdi

CHP Silifke Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Batuhan Uysal'ın trafik kazası sonucu vefat ettiği duyuruldu. CHP Silifke Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklamada, ”Gençlik Kolları yöneticilerimizden Batuhan Uysal, geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Partimize, ailesine ve sevenlerine allahtan sabır dileriz. Işıklar yoldaşın olsun Batuhan! Mücadelemizde daima var olacaksın” ifadelerine yer verildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu da yaşamını yitiren Batuhan Uysal için taziye mesajı paylaştı.

KILIÇDAROĞLU: BİR YOL ARKADIŞIMIZI, EVLADIMIZI KAYBETTİK

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımında, “Gençlik örgütümüzden bir yol arkadaşımızı, bir evladımızı geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Batuhan Uysal'a Allah'tan rahmet; ailesine, partimize sabır diliyorum” ifadeleri yer aldı.

YAN YANA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Batuhan Uysal ile yan yana fotoğrafını paylaştığı mesajında, “Silifke Gençlik Kolları İlçe Başkan Yardımcımız Batuhan Uysal'ı trafik kazası sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Uysal’a Allah'tan rahmet, ailesine ve örgütümüze sabır diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi.

GERİYE VAHAP SEÇER’E BIRAKTIĞI MESAJI KALDI

Batuhan Uysal'ın da sosyal medya profil fotoğrafında Vahap Seçer ile fotoğrafının olduğu görüldü. Batuhan Uysal o fotoğrafa, “Emanetinin, cesaretinin ve kararlılığının peşindeyiz” notunu düşmüş.