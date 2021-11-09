CHP Gençlik Kolları’ndan 10 Kasım mesajı: Onu yasla değil, umutla analım

CHP Gençlik Kolları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 83. ölüm yıl dönümü dolayısıyla kısa film yayınladı. Videoda "Atamızın bize en büyük mirası; zor zamanlarda bile kaybetmediği umudu. Onu yasla değil, umutla analım" mesajı verildi.

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CHP Gençlik Kolları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümü dolayısıyla kısa film yayınladı. Paylaşılan videoda, taksiyle havalimanına yolculuk eden genç bir kadın ile taksi şoförü arasında şu diyaloglar yaşanıyor:

Taksi şoförü: Nereye gidiyoruz kızım?

Genç kadın: Havalimanına.

Taksi şoförü: Son güneşli havalar, tatile mi?

Genç kadın: Tatile değil. Temelli gidiş.

Taksi şoförü: Hayırdır kızım?

Genç kadın: Umudum kalmadı ki, bu kadar çabala, didin, çalış. Artık umudum kalmadı. Sizin de öyle değil mi? Sizin kaldı mı umudunuz?

Taksi şoförü: Bizim umudumuz sizsiniz kızım.

Taksi şoförü aracı durduruyor. Saatin 9'u 5 geçtiği gösteriliyor. Siren sesleri yükseliyor. Genç kadın ve taksi şoförü, Türk bayrağının önünde saygı duruşunda bulunuyor.

Genç kadın, taksi şoförüne “Amca, geri dönelim” diyerek havalimanına gitmekten vazgeçiyor.

“ATAMIZIN BİZE EN BÜYÜK MİRASI, ZOR ZAMANLARDA BİLE KAYBETMEDİĞİ UMUDU”

CHP Gençlik Kolları'nın videosunda “Atamızın bize en büyük mirası; zor zamanlarda bile kaybetmediği umudu. Onu yasla değil, umutla analım. Hayalindeki ülkeyi kurmak için hep beraber çalışalım. Yılmadan, umutla” ifadeleri yer alıyor.

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