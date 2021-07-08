CHP heyeti madencilerle bir araya geldi: ‘Hakkımızdan başka hiçbir şey istemiyoruz’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın da aralarında yer aldığı CHP heyeti, Zonguldak'ta bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. CHP heyeti, vatandaşların, esnafın, madencilerin yaşadığı sorunları dinledi, çözüm önerilerimizi sundu.

CHP Ankara Milletvekili Kaya, maden işçilerinin sorunlarını ve taleplerini kendilerine anlatmalarını, kendilerinin de bunları CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ileteceklerini ve parlamentoda dile getireceklerini belirtti.

Madencilerin öne çıkan sorunları arasında düşük ücretler yer aldı. “Madenci feneri sönmeyecek” sloganı atıldı.

“HAKKIMIZDAN BAŞKA HİÇBİR ŞEY İSTEMİYORUZ”

Ağır şartlarda düşük ücretlerle çalıştıklarını belirten madenciler, “Toplu sözleşmelerle ilgili devletin umarız aklıselim bir açıklama yapar. Enflasyonun bizleri ne hale getirdiğini iyi biliyoruz. Bize en iyi şekilde cevap vereceklerini düşünüyoruz. Hakkımızdan başka hiçbir şey istemiyoruz” açıklamasında bulundu.