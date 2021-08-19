CHP ilçe teşkilatı üyesi kansere yenik düştü

CHP Tuzla İlçe Başkanlığı üyesi İsfendiyar Yıldız yakalandığı kanser hastalığına yenik düştü. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Yıldız için başsağlığı mesajı paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “23 Haziran’da doktorlarından izin alamayınca, neredeyse kaçarak oyunu kullanmıştı" dedi.

SÖZCÜ İSTANBUL

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CHP Tuzla İlçe Başkanlığı’nın emektar üyesi İsfendiyar Yıldız kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Yıldız, bugün İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Tuzla İlçe Başkanı Eren Ali Bingöl, CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek ve teşkilat üyeleri de katıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise yaşamını yitiren Yıldız ile ilgili 23 Haziran anısını paylaştı.

“NEREDEYSE KAÇARAK OY KULLANDI”

Sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayımlayan Kaftancıoğlu, “23 Haziran'da doktorlarından izin alamayınca, neredeyse kaçarak oyunu kullanan Tuzla örgütümüzün çok kıymetli emekçisi İsfendiyar Yıldız uzun zamandır direndiği kansere yenik düştü.. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

“BUNLARI AŞACAĞIZ DİYE SÖZLEŞMİŞTİK”

CHP Tuzla İlçe Başkanı Eren Ali Bingöl ise, “İsfendiyar Yıldız abimizin vefat ettiğini üzülerek öğrendim. Oysa son ziyaretimizde bunları da aşacağız diye sözleşmiştik, olmadı. Verdiği emekler ile her zaman CHP sevdalısı olarak anılacak İsfendiyar Abimiz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı ve sabır dilerim” mesajını paylaştı.