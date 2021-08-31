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CHP Mudurnu Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman 4’üncü kattan düşüp hayatını kaybetti

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, CHP Gençlik Kolları İlçe Başkanı Şafak Duman (22), yaşadığı 4'üncü kattaki dairenin penceresinden düşüp, hayatını kaybetti.

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CHP Mudurnu Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman 4’üncü kattan düşüp hayatını kaybetti

Musalla Mahallesi’nde yaşayan CHP Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman, dün, oturduğu binanın 4’üncü kattaki dairenin penceresinden beton zemine düştü.

Dumanın yakınları, durumu 112 Acil’e bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Duman, Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Duman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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