CHP’den Elazığ’da 15 bin kişiye aşure ikramı

CHP Elazığ Kadın Kolları tarafından Muharrem ayı münasebetiyle Aşure günü etkinliği yapıldı. 22 kazan aşurenin pişirildiği etkinlikte 15 bin kişiye aşure ikram edildi.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP Elazığ Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla merkez Fevzi Çakmak Mahallesi perşembe pazarı alanında vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. 22 kazanın aşure pişirildiği etkinlikte yaklaşık 15 bin kişiye aşure ikram edildi. Etkinliğe CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP'li meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aşure dağıtımında Muharrem ayının kardeşlik ve barış duygularının pekiştiği bir ay olduğu mesajları verildi.

“HER EVDE BİR HÜSEYİN'İMİZ VARDIR”

Aşure etkinliğinde bir konuşma yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Muharrem ayındayız Muharrem ayı bizim inancımız açısında çok değerli ve anlamlı bir aydır. Çünkü Yezit'in Hazreti Muhammed'in torunu olan Hz. Ali'nin evladı olan Hüseyin'in şehit edilişinin anma ayıdır. Burada önemli olan zalime, zulme karşı insanlık onuruna koruyan Hüseyin'in bugün bütün İslam dünyasında adını anılması ve yaşatılması bizim inançlarımız açısından sonra derece anlamlı. Muaviye'nin oğlu yezit, Hüseyin'i katletmiştir ama İslam aleminde Yezit'in adını çocuğuna kimse vermemiştir. Ama mutlaka her evde bir Hüseyin'imiz vardır. Biz o Hüseyin'i gördüğümüzde, adını duyduğumuzda aklımıza Kerbela gelir, ehlibeyt gelir. Bu anlamada Muharrem ayının bütün insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum ve Muharrem ayının insanlık onuru için, barış, kardeşlik için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

CHP’Lİ VEKİLDEN ‘ATATÜRK VE CUMHURİYET’ VURGUSU

Her alevi ailenin evinin salonunda Hazreti Ali'nin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin olduğuna dikkat çeken Erol şöyle konuştu:

* Yarın 30 Ağustos yani bizim değerlerimizle örtüşen, bizim değerlerimize göre değer verdiğimiz ve sahiplendiğimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlama günü. Türkiye'de Anadolu'nun neresine giderseniz gidin hangi Alevi kapısından içeri girerseniz girin salonda sizi iki tane resim karşılar bunlardan birisi inançlarımızı temsil eden Hz. Ali'nin resmidir diğer ise devleti ve cumhuriyeti temsil eden, laikliği temsil eden, kadın haklarını temsil eden Mustafa Kemal Atatürk'ün resmidir.

* Bunun için yaşamımızın her alanında bizim için önemli olan bu ülkede barışı, kardeşliği, özgürlüğü savunmaktadır. Bunları yaparken Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine sahip çıkacağız, devletimize sahip çıkacağız, vatanımıza sahip çıkacağız, bayrağımıza sahip çıkacağız. Bu ülkede bir daha 28 Şubat’lar yaşanmasın bir daha insanlar düşüncesinden dolayı, günlük kıyafetinden dolayı başörtüsünden dolayı dışlanmasınlar, hor görülmesinler.

* Ve yine bu ülkede artık 28 Şubat’a nasıl karşı çıkıyorsak Sivas katliamlarına, Madımak katliamlarına, Çorum ve Maraş olayları da yaşanmasın. İnsanların inançları kendi özgürlük alanı olsun. Biz toplum olarak insanların özgürlüğünü ve barışı savunan bir toplumuz. Onun için Anadolu topraklarında yaşayan bütün değer ve inançlara sahip çıkacağız.

Etkinlik, söylenen deyişlerin ardından son buldu.