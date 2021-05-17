CHP’li belediye başkanı coronaya yenik düştü…

CHP’li Belde Belediye Başkanı Kemal Şengül vefatını CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun duyurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, “Erzincan Merkez ilçeye bağlı Mollaköy Belde Belediye Başkanımız Kemal Şengül'ün vefatını üzülerek öğrendim. Sevgili başkanımıza Allah'tan rahmet, partimize ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Unutmayacağız…” ifadelerini kullandı.

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden ikinci kez Mollaköy Belediye Başkanı seçilen Kemal Şengül, 12 Nisan 2021 tarihinde corona virüse yakalanmıştı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Başkan Kemal Şengül, bugün sabah saatlerine yaşama veda etti.

KEMAL ŞENGÜL KİMDİR?

1966 yılında Erzincan Yeşilyurt Köyü’nde doğan Şengül, İlk öğrenimini Azizbey Çiftliği Yüzüncü Yıl İlköğretim Okulunda, Orta Öğrenimini Atatürk Ortaokulu’nda bitirdi. Açık Öğretim Lisesi mezunu olan Kemal Şengül, evli ve üç cocuk babasıydı.

2014 Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Mollaköy Belediye Başkanı seçilen Şengül, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde ikinci kez başkan seçilmişti.