CHP’li Rafet Zeybek: Tarım Bakanı, çiftçinin sorunlarını görmemek için üstün gayret sergiliyor

CHP Antalya Milletvekilleri Rafet Zeybek, Cavit Arı, Aydın Özer, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP Serik İlçe Başkanı İbrahim Demir ve beraberindeki heyet, semt pazarlarının kapanması nedeniyle zor günler yaşayan ve ellerindeki ürünleri satamayan çiftçi ve esnafla bir araya geldi.

“ÇİFTÇİ YA ÜRÜNÜNÜ TOPLAMAYIP TARLADA BIRAKIYOR YA DA SÖKÜYOR”

Çiftçilerin topladığı ürünlerin pazarların kapalı olması nedeniyle heba olduğunu belirten Zeybek; şöyle konuştu:

* Son günlerde sosyal medyada gündem olan görüntüde satamadıkları ürünleri dökerek tepki gösteren çiftçilerimizi tüm yurttaşlarımız görmüştür, o görüntü Serik halinde bir üreticimizin semt pazarları kapalı olduğu için alıcı bulamadığı ürünlerine aittir.

* Çiftçimiz ürettiği ürünü pazarlar kapalı diye hallerde satamıyor, çünkü vatandaşın tüketimine sunulacak ürünler, tam kapanma nedeniyle kapalı olan pazarlara gönderilemiyor.

* Bu yüzden çiftçinin topladığı ürünler ne yazık ki heba olmaktadır, pazarlar kapalı olduğu için satış yapılmaması nedeniyle çiftçi ya ürününü toplamayıp tarlada bırakıyor ya da söküyor.

* Girdi maliyetleri nedeniyle zaten zor durumda olan, yetiştirdiği üründen kar edemeyen çiftçimiz şimdide pazar bulamadığı için zarar etmektedir.

“ÜRETEN ÇİFTÇİ MAĞDUR, PAHALIYA ALAN VATANDAŞ MAĞDUR”

Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

* Ucuz ve kaliteli ürünlerini semt pazarlarından temin eden vatandaşlarımız ürünleri daha pahalıya zincir marketlerin manav reyonlarından temin etmek zorunda kalıyor.

* Serik Hali’nde konuştuğumuz çiftçilerin ellerindeki ürünler için söylediği tek söz var ‘parası önemli değil, satabilirsen’. Bu söz üründen zarar etme pahasına satılsın demek.

* Serik'te bir kilo domatesin sera kirası, girdisi, fidesi, gübresi her şeyi dahil maliyeti kilo başına 2 lira 30 kuruş, halde ise 1,5-2,5 TL’ye alıcı bulunamıyor. Serik Hali’nde kilo başına biber 1,5 TL, domates 1,5-2,5 TL arası, salatalık 50 kuruş'tan satılırken, Ankara başta olmak üzere zincir marketlerde domatesin kilosu 10 TL, salatalık 4 TL, biber 7 TL'den satılıyor.

* Üreten çiftçi mağdur, pahalıya alan vatandaş mağdur ama bu düzeni yaratan AKP memnun. Tarım Bakanı, çiftçinin sorunlarını görmemek için üstün gayret sergiliyor, semt pazarlarının kontrollü bir şekilde açılması için çalışması gerekli ya da ürünü elinde kalan ve zarar eden çiftçinin ekonomik olarak desteklenmesi gereklidir. AKP iktidarını kafasını vatandaşların hürriyetlerini kısıtladığı genelgelerden kaldırıp halkın sorunlarına bakmaya davet ediyoruz.