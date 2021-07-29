CHP’li Zeybek: Manavgat derhal afet bölgesi ilan edilmeli

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Manavgat’ta orman yangınlarından zarar gören Seki ve Kalemler Köylerinde inceleme yaptı. Zeybek, bölgeden, hükümet yetkililerine çağrı yaptığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

“FELAKET BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Vatandaşların büyük bir panik içinde olduğunu belirten Zeybek, “Ben buradan, bu yangının içinden bütün yetkililere sesleniyorum: Manavgat derhal afet bölgesi ilan edilmeli ve devletin bütün imkanları seferber edilmelidir. Aksi takdirde Manavgat'ta telafisi imkansız zararlar ortaya çıkacaktır. Devlet görevlileri mutlaka bununla çok yakından ilgilensin. Afet bölgesi ilan edilerek devletin bütün imkanları seferber edilsin. Bütün Manavgatlılar çok büyük bir telaş içerisinde. Haklı olarak herkes tedirgin. Herkes ne yapacağını şaşırmış durumda. Gerçekten felaket bir durumla karşı karşıyayız” şeklinde konuştu.