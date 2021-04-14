CHP’nin afişlerini itfaiye indirdi

CHP il binalarına asılan Merkez Bankası’nın döviz rezervi hakkındaki “128 milyar dolar nerede” yazılı afişler toplanmaya devam ediyor.

İlk asılan afişlerde Cumhurbaşkanlığı Sarayı silüeti olması nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ gerekçesiyle afişler toplanırken, CHP’nin silüeti çıkararak astığı sadece ‘128 milyar dolar nerede’ yazısının bulunduğu afişler de değişik gerekçelerle toplanıyor. Bazı illerde afişin indirilme gerekçesi ‘kamu görevlisine hakaret’ sayılırken, Manisa’da ise ‘halkta kin ve nefret uyandırabileceği’ gerekçe gösterildi.

CHP Manisa İl Başkanlığı binasına asılan afiş, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nün yazısı doğrultusunda MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından indirildi.

GEREKÇE OLARAK HALKTA KİN VE NEFRET DUYGUSU UYANDIRABİLECEĞİ GÖSTERİLDİ

CHP Manisa İl Başkanlığı binasından indirilen afişle ilgili olarak Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Manisa Valiliği'ne yazılan yazıda gerekçe olarak şu ifadelere yer verildi;

“İlimiz Cumhuriyet Halk Parti'sinin bazı binalarına asıldığı görülen ‘128 MİLYAR DOLAR NEREDE CHP' ibareli pankartların halkta kin ve nefret duygusu uyandırabileceği, karşıt grupları karşı karşıya getirebileceği, suç işlenmesine zemin oluşturabileceği, masum insanları zan altında bırakabileceği değerlendirildiğinden;…”

“DEMOKRATİK MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

CHP binasından pankartın indirilmesiyle ilgili olarak açıklamada bulunan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, demokratik mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini dile getirdi. CHP Manisa İl Başkanı Balaban yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

*CHP'nin gündem olarak ve en temel sorun olarak gördüğü konu ekonomik kriz, işsizlik, yoksulluk ve yolsuzluktur. CHP genel merkezince başlatılan ‘128 Milyar Dolar Nerede?' kampanyası hukuksuz bir şekilde Manisa ve 81 ilde engellenmeye çalışılmaktadır.

*Hukuksuz bir şekilde pankartlarımız toplatılmakta, bilbordlardan indirilmekte ve Akhisar ilçemizde ise Türkiye'de örneği olmayacak bir şekilde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye aracılığıyla ilçe binamızdan indirilmiştir.

*Birçok il ve ilçe başkanımıza soruşturma açılmış, ifadeye çağrılmışlardır. Bunlara rağmen biz Kuvayi Milliye'nin devamı olan bir hareket olarak hiçbir hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz ve göz yummayacağız. Demokratik bir şekilde korkmadan, yılmadan ve usanmadan mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

“AKP İKTİDARA GETİREN ÜÇ ŞEY TERSİNE DÖNDÜ”

CHP Manisa İl Başkanı Balaban, AKP'yi iktidara taşıyan 3 önemli unsurun, yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar olduğunu belirterek şunları söyledi;

*AKP'yi 3 şey iktidara getirdi. Yolsuzluklarla mücadele, yasaklarla mücadele ve yoksullukla mücadele edeceğiz diye AKP bunları kullanarak iktidara geldi. Ama 19 yıllık noktada ekonomi, hayvancılık, tarım, esnaf ve her şey bitti. 3 şey tersine döndü. Yolsuzluklar, yoksulluklar ve yasaklar diz boyu. İşte son bir haftada Türkiye'de ve Manisa'ya yaşanan bu 3 somut gerçeği belgeliyor.

*Biz yürekten inanıyoruz. AKP'yi demokratik bir şekilde iktidardan uzaklaştıracağız. CHP'nin öncülüğünde Millet İttifakı'nı hep birlikte gerçekleştireceğiz. Çözümlerimiz, programlarımızla 5 yılda ülkeyi yeniden eski güzel günlere döndürmede büyük bir adımı hep birlikte atacağız.

*Hiç kimse umutsuz olmasın. CHP halkın güvenini ve umudunu kazanarak yoluna devam ediyor. AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın bloğu ise korkuya, tehdide, baskıya dayalı siyasete devam ediyor. Bu siyaset sonuç vermeyecektir. Umut ve çözüm siyaseti bu ülkede iktidar olacaktır.

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