Cinayet davasında beraat

Kocaeli’de alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin ölüp 4 kişinin yaralandığı kavgada, cinayet suçundan yargılanan şahıs beraat etti. Davada yaralama suçunu işleyen bir diğer şahıs ise 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Olay, 11 Şubat 2018 tarihinde, Gölcük Amiral Sağlam Caddesi 36'ncı Sokak'ta bir parkeci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan sözlü tartışma, biranda kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Yardım Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastanede tedavi alınırken durumu ağır olan Serhan Ayaz hayatını kaybetti. Polis ekiplerince 2 kişiyi yaralayan Erhan Aras ve Serhan Ayaz'ı öldürdüğü iddia edilen Sedat Kandemir tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Kocaeli Adliyesi 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Erhan Aras, Sedat Kandemir ve tarafları avukatları katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Sedat Kandemir'in Serhan Ayaz'ı öldürdüğüne dair herhangi bir delil bulunmaması nedeniyle beraatine, olay tarihinde 2 kişiyi yaralayan ve yasak silah bulunduran Erhan Aras hakkında ise 3 yıl 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasa karar verdi. (İHA)