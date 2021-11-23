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Cinayet şüphelisi baba ve iki oğlu saklandıkları evde yakalandı

Niğde'de, Gökay Kaplan'ın (48) av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili baba ve iki oğlu, saklandıkları evde yakalandı.

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Cinayet şüphelisi baba ve iki oğlu saklandıkları evde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, 15 Kasım’da Gökay Kaplan’ın, Ata Sanayi Sitesi’nde av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu olayla ilgili D.Ş., kardeşi A.Ş. ve babaları İ.Ş.’yi merkeze bağlı Kömürcü köyünde suç aletiyle birlikte saklandıkları evde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA

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