Haberler - Günün İçinden

Cinayet şüphelisi İran’da yakalanıp Türkiye’ye getirildi

Van'ın Erciş ilçesinde cinayetten aranan M.V.K., İran'da yakalanıp Türkiye'ye teslim edildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Cinayet şüphelisi İran’da yakalanıp Türkiye’ye getirildi

Erciş ilçesi Evbeyli Mahallesinde yaklaşık 2 ay önce ‘Ateşli silahla kasten adam öldürme’ olayına karışan M.V.K.’nin yapılan istihbarı çalışmalarla İran’a kaçtığı tespit edildi.

İranlı yetkililerle mülki ve adli makamlar aracılığı ile yapılan yazışmalarla M.V.K. 4 gün önce yakalanıp Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı’na getirildi.

Burada güvenlik güçleri tarafından teslim alınan M.V.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA

Günübirlik evlerde zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon İlginizi Çekebilir Günübirlik evlerde zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon