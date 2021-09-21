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Cinayet şüphelisi kayalıkların arasında yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 9 ay önce işlenen cinayetin firari şüphelisi, jandarmanın operasyonuyla gizlendiği kayalıkların arasında yakaladı.

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Cinayet şüphelisi kayalıkların arasında yakalandı

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dağbaşı Mahallesinde 6 Ocak 2021 tarihinde Mehmet Sinan Ortakaya’nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında yakalama kararı olan firari Halil K.’nin ilçede gizlendiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şafak vakti düzenlediği operasyonla şüpheli Halil K.’yi gizlendiği kayalıkların arasında yakaladı.

Gözaltına alınan Halil K., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. DHA

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