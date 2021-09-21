Cinayet zanlısı 9 ay sonra yakalandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla 9 aydır aranan şahıs jandarma tarafından yapılan eş zamanlı operasyonunla yakalandı.

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Alınan bilgilere göre, dokuz ay önce ilçeye bağlı Dağbaşı Kırsal Mahallesi’nde Mehmet Sinan Ortakaya'nın katili olarak aranan H.K., jandarmanın sıkı takibi sonucu, Siverek JASAT ve özel eğitimli komandolar tarafından yapılan eş zamanlı şafak baskını ile yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığında yapılan işlemleri sonucu adliyeye sevk edilen H.K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)