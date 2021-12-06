Cinayet zanlısının evi kundaklandı

Mersin'de henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı arkadaşı Yusuf Gursul'u bıçaklayarak öldüren Mustafa E, yakalanırken evi ise kundaklandı. Çıkan yangına polisin aldığı önlem almasından sonra müdahale edilirken ateşe verilen evdeki eşyalar yandı.

Ali Ekber ŞEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mersin’de 19 yaşındaki Yusuf Gursul, evlerinin damında henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Mustafa E, tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan zanlının aynı mahallede bulunan evi ise olaydan kısa bir süre sonra saldırıyla uğrayarak kundaklandı. Öfkeli kalabalığın engellemek istediği itfaiye ekipleri ancak polisin aldığı önlemlerle müdahalede bulundu. Kundaklanan ev tamamen yandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi’nde dün gece meydana geldi. Yusuf Gursul isimli genç, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sırasında evlerinin damında arkadaşı Mustafa E. (20) tarafından bıçaklandı.

Zanlı Mustafa E, olay yerinden kaçarken, sesleri duyan aile fertleri ve vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, boğazından ve vücudunun birçok yerinden bıçaklanan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kaçan şüpheli kısa sürede suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

ATEŞE VERİLEN EVDE HERŞEY YANDI

Meydana gelen olaydan sonra cinayet zanlısının aynı mahallede yer alan ve olay nedeniyle sakinlerinin terk ettikleri evi gecenin ilerleyen saatlerinde kundaklandı. Çok sayıda kişinin saldırdığı ve ateşe verdiği evi bir anda alevler sardı. Çıkan yangına müdahale için olay yerine giden itfaiyeye öfkeli grup, bir süre izin vermedi. Bir süre sonra ise polisin aldığı önlemlerden sonra müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Tamamen yanan evde eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Meydana gelen olaydan sonra mahallede yaşanan gerginlik sabah saatlerine kadar devam ederken, cinayet ve kundaklama olayı ile ilgili soruşturma sürüyor.

İlginizi Çekebilir Isınmak için tenekeye tiner dökünce vücudu yandı