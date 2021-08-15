Çine’deki orman yangınına 12 helikopter ile müdahale ediliyor

Aydın'ın Çine ilçesinde devam eden orman yangınına 12 helikopter ve bir tanker uçakla müdahale ediliyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yangın, Aydın-Muğla sınırındaki Akçaova Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarında etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın Muğla’nın Yatağan ilçesi Hisarardı Mahallesi’ne doğru ilerledi.

Karadan çok sayıda arazöz, iş makinesi ve personel ile kontrol altına alınmaya çalışılan yangına, havadan da 12 helikopter ve bir tanker uçakla müdahale ediliyor. (İHA)